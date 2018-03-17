Водителей России обязали надевать светоотражающие жилеты

В РоссииЗаконыНа территории Российской Федерации вступило в силу постановление правительства, которое предполагает очередное изменение в Правилах дорожного движения: теперь водители транспортных средств обязаны надевать светоотражающий жилет или куртку, если им необходимо в тёмное время суток выйти из машины при остановке за городом.Водитель в светоотражающем жилетеDrom.ruАгентство «РИА Новости» напоминает, что соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) вступил в силу 18 марта 2018 года. Согласно данным ГАИ, по итогам 2017 года в ведомстве было зафиксировано в общей сложности 386 наездов на вышедших ночью из автомобилей водителей на загородных трассах.В свою очередь, издание «РИА Новости» отмечает, что в результате таких ДТП погибло 67 человек, а ещё 347 участников аварий получили серьёзные травмы. Также сообщается, что в течение 2018 года произошло 37 таких ДТП, что привело к гибели 9 человек; травмы получили 36 человек.Российское издание также отмечает, что в настоящий момент в законодательстве не предусмотрено наказание для автомобилистов, не надевших светоотражающую одежду (при перечисленных условиях), в случае аварии. Однако в ведомстве уже думают над этим вопросом. В частности, вот что рассказали представители ГАИ:«Вполне возможно, что можно будет привлекать за то, что водитель находился на проезжей части без световозвращающего жилета, как за невыполнение требований, связанных с его обязательствами по дорожно-транспортному происшествию».Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook