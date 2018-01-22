Рестайлинговый суперкар Audi R8 замечен на дорожных тестах

AudiAudi R8СуперкарыШпионские фотоФотографы-шпионы «застукали» на дорожных тестах обновлённое купе Audi R8. Судя по камуфляжу, рестайлинговый суперкар получит незначительные изменения в оформление экстерьера. Официальная премьера «посвежевшего» автомобиля должна состояться до конца текущего года.Обновлённое купе Audi R8 2019 модельного годаCarScoopsСтоит напомнить, ранее стало известно о том, что немецкая компания планирует полностью отказаться от спортивной модели Audi R8. Таким образом, обновлённая версия машины может оказаться последним среднемоторным суперкаром Audi.Что касается обновлённого купе Audi R8 2019 модельного года. Как видно на шпионских фото, автомобиль получит пересмотренную переднюю часть, новый задний бампер и новые боковые юбки. Скорее всего, у машины появится новый задний диффузор и новые наборы колёсных дисков.Обновлённое купе Audi R8 2019 модельного годаФото: CarScoopsОжидается, что обновлённая версия модели Audi R8 также получит незначительно пересмотренное оформление интерьера, в котором появится последняя версия цифровой приборной панели, новая «баранка» и новые варианты отделки.С точки зрения технической «начинки» обновлённого суперкара Audi R8 изменений не ожидается. Очевидно, что машина по-прежнему будет питаться от двигателя 5.2 V10, который может стать немного мощнее. Ходят слухи о том, что рестайлинговый суперкар может получить 2,9-литровый двигатель V6, разработанный совместно с Porsche.Обновлённое купе Audi R8 2019 модельного годаФото: CarScoopsОбновленная версия Audi R8 должна быть дебютирована в конце этого года, а продажи новинки стартуют в начале 2019 года.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook