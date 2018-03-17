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Арарат Кещян возмущен безответственностью современных родителей

Артисту не нравятся новые методы «воспитания» детей. Актер и ведущий Арарат Кещян всегда мечтал о сыне. Однако, после двух попыток он стал отцом двух дочерей и кажется даже вошел во вкус. Задумываясь о третьем ребенке, Арарат совсем не против, чтобы это была девочка.

Кещян рассказал, что у него есть племянники (сыновья брата Ашота) и их просто невозможно сравнить с его дочками. Девочки Арарата растут внимательными, дисциплинированными, аккуратными. С ними всегда можно договориться. А племянники - это их полная противоположность, пишет сайт life-dom2.su

Арарат Кещян возмущен безответственностью современных родителей

Также Арарат Кещян усомнился в адекватности современных методов воспитания. Однажды, во время игры его дочь Ева в красном платье сказала, что она Буратино. Арарат возразил ей, что Буратино - это мальчик и он не должен носить платье. А Ева ответила, что такое бывает.
Раньше над этим можно было бы посмеяться, но, увы, современные родители слишком многое позволяют детям, называя это самовыражением. С такой логикой они бы наверно не остановили и ребенка, который бежит под машину, считая что он уже устал от жизни. Арарат Кещян возмущен, что сейчас родители не берегут своих детей морально и физически, снимая с себя ответственность за воспитание. Хотя они должны направлять ребенка, чтобы он вырос нормальным человеком...

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