На избирательных участках в подмосковной Балашихе появился необычный наблюдатель. Местные жители, пришедшие на участок, организованный в школе № 8 в микрорайоне Южное Кучино, увидели, что во окно смотрит огромный белый кот. «Он сидит с 7.20 утра и по сей час, смотрит в окошко на всех избирателей. Внутрь его не приглашали, но покушать вынесли», – рассказал независимый блогер Эмиль Салимзянов. После обработки 99 процентов бюллетеней лидирует Владимир Путин, за которого проголосовали более 76 процентов россиян, сообщает интернет-издание Подмосковье сегодня...