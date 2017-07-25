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Социум

Уличный кот наблюдал за выборами в Балашихе - Русская планета

На избирательных участках в подмосковной Балашихе появился необычный наблюдатель. Местные жители, пришедшие на участок, организованный в школе № 8 в микрорайоне Южное Кучино, увидели, что во окно смотрит огромный белый кот. «Он сидит с 7.20 утра и по сей час, смотрит в окошко на всех избирателей. Внутрь его не приглашали, но покушать вынесли», – рассказал независимый блогер Эмиль Салимзянов. После обработки 99 процентов бюллетеней лидирует Владимир Путин, за которого проголосовали более 76 процентов россиян, сообщает интернет-издание Подмосковье сегодня...

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