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Алексей Навальный обвинил Ксению Собчак в продажности - Русская планета

Кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак и оппозиционер Алексей Навальный устроили словестную перепалку в прямом эфире шоу «Навальный. Live». Навальному не понравилось предложение Собчак вступить в ряды партии, которую она создает вместе с политиком Дмитрием Гудковым. Оппозиционер обвинил телеведущую в том, что она была «частью махинаций» российских властей на выборах и рассказал, что перед своим выдвижением Собчак приехала к нему домой и призналась, что ей предложили «огромную сумму денег» за участие в выборах. «Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность», — сказал Навальный, обращаясь к Собчак. В ответ телеведущая заявила, что не будет отвечать на обвинения оппозиционера, так как считает себя выше этого. После обработки 99 процентов голосов Ксения Собчак набирает 1,66 процента голосов. Лидером является Владимир Путин, за которого проголосовали более 76 процентов россиян, сообщает «Санкт-Петербург.ру»...

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