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Социум

Владимир Путин лидирует после обработки 99 процентов голосов - Русская планета

Владимир Путин набрал 76,65 процента голосов избирателей, следует из данных обработки 99 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. По данным ЦИК РФ, второе место занимает кандидат от КПРФ, глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин, за которого свои голоса отдали 11,82 процента избирателей. Завершает тройку лидеров кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68 процента голосов россиян. Далее идет Ксения Собчак, за которую проголосовали 1,66 процента голосов. На пятом месте расположился лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский - он получил 1,04 процента голосов. Остальные кандидаты набрали меньше 1 процента голосов. Явка избирателей после обработки 99 процентов бюллетеней составляет 67 процентов, сообщает «Национальная служба новостей». 18 марта в России состоялись выборы президента страны...

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