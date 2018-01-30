Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа

Плюс-сайз модель Эшли Грэм известна своей философией о бодипозитиве и часто появляется в скандалах, связанных с фотошопом ее фигуры, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Глянец.
Накануне в Инстаграми Эшли появились фотографии, на которых ее ноги выглядят значительно стройнее, поэтому поклонники не удержались и пустили в адрес модели несколько шпилек - мол, все относительно?
Так, звезда поделилась официальными кадрами из фотосессии для Swimsuit и они разительно отличаются от тех, которые сделали папарацци. Интересно, будет ли звезда комментировать манипуляции с редакторами?
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Официальные фото
Неофициальные фото
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