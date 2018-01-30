| | Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа
Шоу-Биз и культура

Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа

Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа
Фанаты сравнили официальные фотографии модели со снимками, сделанными папарацци.

Плюс-сайз модель Эшли Грэм известна своей философией о бодипозитиве и часто появляется в скандалах, связанных с фотошопом ее фигуры, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Глянец.

Накануне в Инстаграми Эшли появились фотографии, на которых ее ноги выглядят значительно стройнее, поэтому поклонники не удержались и пустили в адрес модели несколько шпилек - мол, все относительно?

Так, звезда поделилась официальными кадрами из фотосессии для Swimsuit и они разительно отличаются от тех, которые сделали папарацци. Интересно, будет ли звезда комментировать манипуляции с редакторами?

Читайте также: Астрологи назвали пять самых истеричных знаменитостей

Официальные фото

Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа

Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа


Неофициальные фото

Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа

...

Еще по теме

Эшли Грэм в откровенном купальнике поделилась с поклонниками соблазнительны ...

Эшли Грэм в откровенном купальнике поделилась с поклонниками соблазнительны ...

30-01-2018, 18:30
Читать
Модель plus-size Эшли Грэм снялась топлес

Модель plus-size Эшли Грэм снялась топлес

18-01-2018, 21:35
Читать
Эшли Грэм показала свою гордость

Эшли Грэм показала свою гордость

14-08-2017, 00:12
Читать
Эшли Грэм снялась в пинап-фотосессии для New York Magazine

Эшли Грэм снялась в пинап-фотосессии для New York Magazine

12-08-2017, 13:30
Читать
Модель Эшли Грэм шокировала снимком с голой грудью

Модель Эшли Грэм шокировала снимком с голой грудью

22-03-2017, 16:29
Читать
Плюс-сайз модель Эшли Грэм стала лицом новой коллекции H and M

Плюс-сайз модель Эшли Грэм стала лицом новой коллекции H and M

11-08-2016, 16:42
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail