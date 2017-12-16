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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
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Убийцы задержаны
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Результаты выборов в Переяславском районе
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На участке Артема из-за вброса бюллетени признали недействительными
Полмиллиона приморцев поддержали действующую власть, остальные - усомнились
Владимир Путин победил на выборах в Иркутской области
Болельщикам приоткрывают ворота
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В Россию пришло глобальное привлечение
Приморское производство небезнадежно - статистика
"Лесная сказка" бросает вызов Шымбулаку
Обновленный седан LADA Granta снова замечен на тестах
События
В Уфе без вести пропала 39-летняя Залия Садыкова
Грудинин рассказал о вопиющих нарушениях на выборах президента РФ
Озвучены результаты выборов президента России
В Бразилии недовольные девушки организовали "голый бунт"
В США миллиардер заплатил 10 тысяч долларов за вечную жизнь
Социум
В Хабаровском крае "накрыли" продажу поддельных сертификатов ЕГЭ и дипломов
Красноярцам пообещали +14 °C
Уровень безработицы в сёлах Иркутской области выше, чем в городах
Украина отказалась от участия в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В селе ЗКО жители пожаловались на здоровье из-за резкого запаха сероводорода
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Сегодня, 07:20
Р¦РРљ: РџСѓС‚РёРЅ Р»РёРґРёСЂСѓРµС‚ РїРѕСЃР»Рµ РѕР±СЂР°Р±РѕС‚РєРё 99,75% РїСЂРѕС‚РѕРєРѕР»РѕРІ РЅР° РІС‹Р±РѕСЂР°С… РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р°
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Спорт
Р РѕСЃСЃРёСЏ Рё Р‘РµР»РѕСЂСѓСЃСЃРёСЏ РЅР° РІСЂРµРјСЏ Р§Рњ-2018 СѓРїСЂРѕСЃС‚СЏС‚ РїСЂРѕРµР·Рґ С‡РµСЂРµР· РіСЂР°РЅРёС†Сѓ РіСЂР°Р¶РґР°РЅР°Рј С‚СЂРµС‚СЊРёС… СЃС‚СЂР°РЅ
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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