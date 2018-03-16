Р”РµР±СЋС‚ iPhone SE 2 РѕС‚ Apple РЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅ РЅР° РєРѕРЅРµС† РјР°СЂС‚Р°

РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РїСЂРѕРіРЅРѕР·Р°Рј СЌРєСЃРїРµСЂС‚Р°, В«СЏР±Р»РѕС‡РЅР°СЏВ» РєРѕРјРїР°РЅРёСЏ РїСЂРѕРґРµРјРѕРЅСЃС‚СЂРёСЂСѓРµС‚ РїР»Р°РЅС€РµС‚ iPad, РЅРѕСѓС‚Р±СѓРє MacBook Air 13 Рё СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅ iPhone SE 2, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РѕС‚РЅРѕСЃСЏС‚СЃСЏ Рє Р»РёРЅРµР№РєРµ Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹С… РіР°РґР¶РµС‚РѕРІ. РќРµСЃРјРѕС‚СЂСЏ РЅР° СЃРєРѕСЂСѓСЋ РїСЂРµР·РµРЅС‚Р°С†РёСЋ, Apple РїСЂРµРґРїРѕС‡РёС‚Р°РµС‚ РґРµСЂР¶Р°С‚СЊ РІС‚Р°Р№РЅРµ СЃРІРѕРё РЅРѕРІРёРЅРєРё, СЃС‚СЂРѕРіРѕ СЃР»РµРґСЏ Р·Р° С‚РµРј, С‡С‚РѕР±С‹ РёС… РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёСЏ РЅРµ В«СЃР»РёР»РёВ» РІ РЎРµС‚СЊ.
РћРґРЅР°РєРѕ РЅР° РґРЅСЏС… РёР·РІРµСЃС‚РЅС‹Р№ РґРёР·Р°Р№РЅРµСЂ РїРѕРєР°Р·Р°Р», РєР°Рє РїРѕ РµРіРѕ СЂР°СЃС‡РµС‚Р°Рј, РґРѕР»Р¶РµРЅ РІС‹РіР»СЏРґРµС‚СЊ РґРѕСЃС‚СѓРїРЅС‹Р№ СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅ iPhone SE 2. Р”Р»СЏ СЌС‚РѕРіРѕ РѕРЅ СЃРєРѕРјР±РёРЅРёСЂРѕРІР°Р» С„РѕС‚Рѕ iPhone 8 Рё iPhone SE, РѕР±РЅР°СЂРѕРґРѕРІР°РІ РїРѕР»СѓС‡РёРІС€РµРµСЃСЏ РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ РІ РЎРµС‚Рё.
РџРѕР№РґР° РђРЅРЅР°...