Это будет трагедией: Украину предупредили о новой серьезной угрозе из-за России

понедельник, 19 марта 2018, 06:27Поделитьсяпереглянути новину українськоюКиеву нужно срочно предпринимать кардинальные решения в экономической сфере, поскольку кризис экономики РФ может серьезно затронуть Украину.Об этом в колонке на "Апострофе" высказался эксперт Института политического образования Александр Солонтай.По мнению политического эксперта, Россия под президентством Владимира Путина будет продолжать проявлять агрессию против Украины."Украине нужно учиться жить в реалиях того, что в ближайшие годы Путину хватит физического здоровья держать Россию, более того, он будет продолжать имперские агрессивные действия, пытаясь еще распространить свое влияние и расширить границы современной путинской империи", - подчеркнул он.Солонтай считает, что ближайшая перспектива изменений в авторитарном состоянии РФ, - дождаться, пока экономические процессы не станут необратимыми."Украина будет успешной, если за это время она сделает экономические трансформации. Если же мы дождемся, когда кризис в российской экономике станет очень глубоким и еще больше потянет за собой Украину, это будет трагедией для нас", - предупредил эксперт.Подробнее читайте в материале "Апострофа" Уже понятно, с чего начнется крах Путина: что нужно делать Украине...