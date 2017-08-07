| | Это будет трагедией: Украину предупредили о новой серьезной угрозе из-за России
Экономика

Это будет трагедией: Украину предупредили о новой серьезной угрозе из-за России

понедельник, 19 марта 2018, 06:27
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Киеву нужно срочно предпринимать кардинальные решения в экономической сфере, поскольку кризис экономики РФ может серьезно затронуть Украину.
Об этом в колонке на "Апострофе" высказался эксперт Института политического образования Александр Солонтай.
По мнению политического эксперта, Россия под президентством Владимира Путина будет продолжать проявлять агрессию против Украины.
"Украине нужно учиться жить в реалиях того, что в ближайшие годы Путину хватит физического здоровья держать Россию, более того, он будет продолжать имперские агрессивные действия, пытаясь еще распространить свое влияние и расширить границы современной путинской империи", - подчеркнул он.
Солонтай считает, что ближайшая перспектива изменений в авторитарном состоянии РФ, - дождаться, пока экономические процессы не станут необратимыми.
"Украина будет успешной, если за это время она сделает экономические трансформации. Если же мы дождемся, когда кризис в российской экономике станет очень глубоким и еще больше потянет за собой Украину, это будет трагедией для нас", - предупредил эксперт.
Подробнее читайте в материале "Апострофа" Уже понятно, с чего начнется крах Путина: что нужно делать Украине...

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