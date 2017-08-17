Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅ РІС‹Р±СЂР°Р» РџСѓС‚РёРЅР°

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Это будет трагедией: Украину предупредили о новой серьезной угрозе из-за России
О "неприятных ситуациях" предупредили должников по налогу на транспорт
Компании Казахстана перестали повышать зарплаты и обучать персонал
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РЎРІРµСЂРґР»РѕРІСЃРєРёС… РїР°СЂР°Р»РёРјРїРёРµРє Р¶РґСѓС‚ РґРѕРјР° С‚РѕР»СЊРєРѕ С‡РµСЂРµР· РґРІРµ РЅРµРґРµР»Рё
Р РѕСЃСЃРёСЏ Рё Р‘РµР»РѕСЂСѓСЃСЃРёСЏ РЅР° РІСЂРµРјСЏ Р§Рњ-2018 СѓРїСЂРѕСЃС‚СЏС‚ РїСЂРѕРµР·Рґ С‡РµСЂРµР· РіСЂР°РЅРёС†Сѓ РіСЂР°Р¶РґР°РЅР°Рј С‚СЂРµС‚СЊРёС… СЃС‚СЂР°РЅ
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Киевские Ведомости
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Политика
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Елизавета Гаршина
Редактор раздела Политика
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