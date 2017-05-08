| | Ведущая телепроекта «Дом 2» Ольга Бузова выступила с резкой критикой в адрес певца Мота
Шоу-Биз и культура

Ведущая телепроекта «Дом 2» Ольга Бузова выступила с резкой критикой в адрес певца Мота

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