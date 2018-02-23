В одном эфире и Лена Хромина, и Саша Шева показали свое истинное лицо

Че-то вся эта мутотень с женихом Тристановны не внушает мне доверия, и дядька странный, в перстнях, как малолетка. Надеюсь нашего ЗвЭря не мошенник ли разводит? Как ни крути жалко бабу. Голосование без сюрпризов. Всех нужных торжественно оставили, всех не нужных проводили.Ленка как всегда, стремная позорница, и боролась не честно, и обзывалась, а вот в драке чувствуется почувствовала соперницу, заднюю дала, потом нажралась как свинья и понеслась манда по кочкам. Прям профессионализм чувствуется. А там и Клубень на подходе. Зато не эскортница, да Сэм? Надеюсь новенькая Катя не совершит ошибку, и не свяжется с этим гамадрилом.Шева повеселила, сделала свиданку Штришочку, соблазняла, но кажись стакан с бухлом ее больше воодушевлял, чем Андрюсик. С таким цимусом она бухала, так наслаждалась букетом, причмокивала и мычала от удовольствия. Наверное в прошлой жизни Шева была сомелье. А в конце, когда собрались уходить, чтоб не оставлять, говорит "давай залпом, и пойдем". Ну правильно, че добру пропадать, тем более когда столько крыс вокруг.