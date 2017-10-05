Всплыли подробности запроектной жизни Саши черно

Хейтеры опубликовали компромат на Чернуху. 1. Мама родила Сашу в 15 лет, а с пяти лет Саша жила с бабушкой, так как у мамы случилась новая любовь. 2. Окончила Саша 9 классов с большим трудом. Учиться она не хотела и ленилась. 3. На фото, где она с сестрой, это реально ее сестра 2002 года рождения, которая сейчас живет с 28-милетним мужчиной. 4. За долги Саше год назад хотели оторвать голову в ее городе, а долги у нее действительно есть и немалые. И Саша просила помощи у своей мамы, которая работает на рынке. И мама отказала ей. Вот она и убежала на проект. Теперь обещала долги отдать, только обещаниями дело и закончилось. Пока она ничего никому не отдала. 5. Мама Саши хотела прийти на проект и забрать это позорище оттуда, но ее не пустили. 6. Отец Саши живет в деревне. Никакой фермы у него нет. Содержит животных, как и все в деревне, не более того. 7. Когда Саша приезжала с Есей в гости к бабушке, то в тот приезд у бабушки пропали деньги, и уже в следующий раз их бабка на порог не пустила. И просила отца Саши, чтоб он ее забрал с проекта, чтобы она их не позорила. Бабушка говорит, что за ней и раньше этот грех водился. Когда она тырила у нее деньги, то и подруг около нее много было. А потом она и у подруг тырить начала и обманом взаймы брать. Вот так она многих обманула....