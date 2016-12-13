Ждем возвращения на проект Глеба Жемчугова

То-то я думаю,уже третий месяц идет марафон по возвращению старого, протухшего г*вна на дурку, а мохнатый Глебасик еще не нарисовался перед воротами, тем более, что на нем долг огромный за учиненную аварию! Теперь понятно - искал "историю", с чем можно войти в вертеп, как Сапля резко полюбил никому ненужную Зину, так и Клубень воспылает чуЙствами к безбашенной Ленке! Ему бы лучше подошла бы Чернявская, но Глебуся у нас эстет и почему-то любит только худеньких, несмотря на свои телеса необъятные! Так что ждем после Бухлища и макаки-Мексики очередного алконавта - картавый мешок с г*вном, горе-рэпера, алиментщика, тунеядца Жемчугова! А что, мне даже интересно будет посмотреть на реакцию Семки-оленевода на поползновения Глебки - там 150 кг сала и дер*ма, это ему не хрупких девчонок мутузить и швырять куда попало, пусть погеройствует урод!...