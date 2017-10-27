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Наука

Учёный нашёл три места в космосе, где есть инопланетяне

Учёные США из международной компании NASA Чарльз Элачи поведал про три места в космосе, где могут обитать инопланетяне. Внеземные цивилизации могут быть на спутниках Юпитера и Сатурна.
Учёный нашёл три места в космосе, где есть инопланетяне

Астроном утверждает, что человеку на данный период времени крупно везёт, так как он проживавет "золотое время" изучения недр космоса. По его словам, уже в ближайшем будущем наука докажет существование инопланетных существ, которые потенциально могут находиться на Энцеладе, Европе, а также Титане. Всё это должно случиться ближе к 2020 году. Как стало известно, на этих объектах размещены водоёмы, которые схожи с земными. Но тем не менее есть кое-какие различия. В них находится не вода, а углеводород.
Касательно Европы, там даже есть водный океан, но он спрятан под внушительным ледяным слоем.
Чарльз Элачи затронул и Марс. Учёный считает, что там не может быть жизни. Хотя на Марсе можно обнаружить останки организмов трёхмиллиардной давности...

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