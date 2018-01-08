Космонавт опубликовал снимок \"вершины мира\"

Российский космонавт Сергей Рязанский обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию горы Эверест, которую он сделал находясь в космосе. Это было в момент пребывания на Международной космической станции.В кадре оказалась самая высокая точка нашей планеты, а именно почти девять километров над уровнем моря. Многим известно, что подобные фото с пределов МКС делают посредством обыкновенной "зеркалки". Сергей Рязанский практически всегда фотографирует при помощи камеры Nikon D5, которая имеет длиннофокусный объектив 800 мм и телеконвертор. Этого хватает, чтобы вести подробную съёмку поверхности Земли.Сергей Рязанский систематически делится снимками космоса на своих аккаунтах в интернете. Из уже опубликованных есть Килиманджаро, ночная Москва и много других красивых мест...