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Наука

Космонавт опубликовал снимок "вершины мира"

Российский космонавт Сергей Рязанский обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию горы Эверест, которую он сделал находясь в космосе. Это было в момент пребывания на Международной космической станции.
Космонавт опубликовал снимок \"вершины мира\"

В кадре оказалась самая высокая точка нашей планеты, а именно почти девять километров над уровнем моря. Многим известно, что подобные фото с пределов МКС делают посредством обыкновенной "зеркалки". Сергей Рязанский практически всегда фотографирует при помощи камеры Nikon D5, которая имеет длиннофокусный объектив 800 мм и телеконвертор. Этого хватает, чтобы вести подробную съёмку поверхности Земли.
Сергей Рязанский систематически делится снимками космоса на своих аккаунтах в интернете. Из уже опубликованных есть Килиманджаро, ночная Москва и много других красивых мест...

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