Космонавт опубликовал снимок \"вершины мира\"

В кадре оказалась самая высокая точка нашей планеты, а именно почти девять километров над уровнем моря. Многим известно, что подобные фото с пределов МКС делают посредством обыкновенной "зеркалки". Сергей Рязанский практически всегда фотографирует при помощи камеры Nikon D5, которая имеет длиннофокусный объектив 800 мм и телеконвертор. Этого хватает, чтобы вести подробную съёмку поверхности Земли.
Сергей Рязанский систематически делится снимками космоса на своих аккаунтах в интернете. Из уже опубликованных есть Килиманджаро, ночная Москва и много других красивых мест...