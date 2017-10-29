Забил лопатой ради пенсии: полиция задержала подозреваемого в убийстве

В Харьковской области полиция задержала подозреваемого в убийстве пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба "главка", информирует "Багнет".К правоохранителям обратилась жительница села Феськи. Она сообщила, что на территории соседнего участка обнаружила труп владелицы дома. Вскоре следователи смогли задержать подозреваемого, им оказался 31-летний ранее судимый мужчина.Гражданин признался, что несколько дней помогал жертве и убирал снег. Как-то раз подозреваемый увидел, что почтальон принес пенсию владелице дома. Мужчина решил отобрать деньги и набросился на жительницу области с ножом, однако та смогла выбить оружие из рук грабителя. Тогда он схватил лопату, несколько раз ударил женщину по голове и сбежал, прихватив деньги. От полученных травм пострадавшая умерла.Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 ("умышленное убийство") и 187 ("разбой"). Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы...