| | Осужденный в Крыму украинец Владимир Балух объявил бессрочную голодовку
Политика

Осужденный в Крыму украинец Владимир Балух объявил бессрочную голодовку

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух объявил бессрочную голодовку.
Как сообщает сайт Крымской правозащитной группы, таким образом украинец выражает протест против незаконного, по его мнению, приговора по "сфабрикованному против него" уголовному делу.
"Владимир Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года. На данный момент приговор вступил в законную силу. Согласно решению суда, Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев", - говорится в сообщении.
Как сообщается, 19 марта украинца должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодания...

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