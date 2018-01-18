Николай Азаров попросил суд допросить его в деле Виктора Януковича

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров попросил Оболонский районный суд Киева допросить его по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.Соответствующее заявление обнародовал адвокат Виталий Сердюк, который защищает Януковича в суде. Азаров отметил, что не имеет возможности лично прибыть в суд “в связи с преследованием на территории Украины по политическим мотивам”. Также бывший глава правительства заявил, что регулярно получает угрозы физического уничтожения в свой адрес, поэтому считает, что в Украине существует опасность для его жизни.В связи с этим Азаров просит допросить его путем видеоконференции. Свой адрес он назвать отказался, но сообщил, что находится на территории России и оставил адрес для контакта.Напомним, в ноябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко объявил подозрение в госизмене Виктору Януковичу в помещении Святошинского суда, будучи на прямой связи с ростовским судом, где находился президент-беглец. Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.Оболонский суд Киева разрешил осуществлять специальное судебное производство по делу Виктора Януковича...