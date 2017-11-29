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В Покровской больнице Петербурга людей просто кладут на пол

В Санкт-Петербурге разразился скандал после опубликованных в социальных сетях фотографий. На снимках видно, как в Покровской больнице пациентов кладут на пол в коридоре, подстилая лишь матрас.
В Покровской больнице Петербурга людей просто кладут на пол
Судя по фотографиям, в больнице к пациентам относятся хуже, чем к животным. В зимнее время на холодном кафельном полу стелят тонкие матрасы и оставляют на них больных, нуждающихся в элементарном уходе. Как сообщает автор опубликованных снимков, подобные нарушения элементарной человечности в Покровской больнице не редкость.
В Покровской больнице Петербурга людей просто кладут на пол
Удивляет равнодушие персонала, допускающего подобное обращение с людьми, к общественному мнению. Ведь лечебное учреждение посещают родственники пациентов, которые приходят в ужас от увиденного и забирают своих близких. Может руководству этого и нужно, задается вопросом автор снимка...

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