В Покровской больнице Петербурга людей просто кладут на пол

В Санкт-Петербурге разразился скандал после опубликованных в социальных сетях фотографий. На снимках видно, как в Покровской больнице пациентов кладут на пол в коридоре, подстилая лишь матрас.Судя по фотографиям, в больнице к пациентам относятся хуже, чем к животным. В зимнее время на холодном кафельном полу стелят тонкие матрасы и оставляют на них больных, нуждающихся в элементарном уходе. Как сообщает автор опубликованных снимков, подобные нарушения элементарной человечности в Покровской больнице не редкость.Удивляет равнодушие персонала, допускающего подобное обращение с людьми, к общественному мнению. Ведь лечебное учреждение посещают родственники пациентов, которые приходят в ужас от увиденного и забирают своих близких. Может руководству этого и нужно, задается вопросом автор снимка...