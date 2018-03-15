Найдена последняя работа Хокинга

В библиотеке электронных препринтов arXiv.org было обнаружено обновление последней работы британского физика Стивена Хокинга. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, обнаруженная статья является плодом совместного труда Стивена Хокинга и его бельгийского коллеги Томаса Хертога. Посвящена она вопросу возможной экспериментальной проверки гипотезы мультивселенной.
Известно, что первая публикация появилась 24 июля 2017 года, в то время, как последняя - 4 марта 2018 года.
"Интригующая идея в работе Хокинга заключается в том, что мультивселенная оставила свой отпечаток в реликтовом излучении, пронизывающем нашу Вселенную, который мы могли бы измерить при помощи детектора, установленного на космическом корабле", - прокомментировал статью космолог Карлос Френк.
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Сообщается, что согласно гипотезе мультивселенной существует множество миров, каждый из которых содержит определенный набор фундаментальных констант...