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Наука

Найдена последняя работа Хокинга

Найдена последняя работа Хокинга
Статья британского физика посвящена возможной проверке гипотезы мультивселенной.

В библиотеке электронных препринтов arXiv.org было обнаружено обновление последней работы британского физика Стивена Хокинга. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

По информации издания, обнаруженная статья является плодом совместного труда Стивена Хокинга и его бельгийского коллеги Томаса Хертога. Посвящена она вопросу возможной экспериментальной проверки гипотезы мультивселенной.

Известно, что первая публикация появилась 24 июля 2017 года, в то время, как последняя - 4 марта 2018 года.

"Интригующая идея в работе Хокинга заключается в том, что мультивселенная оставила свой отпечаток в реликтовом излучении, пронизывающем нашу Вселенную, который мы могли бы измерить при помощи детектора, установленного на космическом корабле", - прокомментировал статью космолог Карлос Френк.

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Сообщается, что согласно гипотезе мультивселенной существует множество миров, каждый из которых содержит определенный набор фундаментальных констант...

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