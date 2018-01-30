| | NASA показало, как выглядит буря на Юпитере
Наука

NASA показало, как выглядит буря на Юпитере

NASA показало, как выглядит буря на Юпитере
Межпланетная станция находилась в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.

Космическое агентство NASA показало, как выглядит буря на Юпитере. Соответствующий снимок был опубликован в twitter агентства.

Сообщается, что фотография была сделана межпланетной станцией Juno, которая работает на орбите Юпитера, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на segodnya.ua.

На фото можно разглядеть шторм, который бушует на северном полушарии планеты.

Читайте также: В небе над Таиландом возникла пугающая огненная аномалия

В NASA отметили, что снимок был сделан еще в феврале, когда Juno в одиннадцатый раз приблизился с планетой. Отмечается, что межпланетная станция находилась в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта...

Еще по теме

NASA показало снимок шторма на Юпитере

NASA показало снимок шторма на Юпитере

Вчера, 16:25
Читать
NASA опубликовало снимки бури на Юпитере - Русская планета

NASA опубликовало снимки бури на Юпитере - Русская планета

30-01-2018, 16:22
Читать
NASA опубликовало снимки шторма на Юпитере

NASA опубликовало снимки шторма на Юпитере

9-05-2017, 13:25
Читать
NASA показало «акварельные штормы» на Юпитере

NASA показало «акварельные штормы» на Юпитере

8-05-2017, 17:40
Читать
NASA опубликовало фото «акварельных штормов» на Юпитере

NASA опубликовало фото «акварельных штормов» на Юпитере

8-05-2017, 10:05
Читать
NASA показало снимок гигантского вихря на Юпитере

NASA показало снимок гигантского вихря на Юпитере

3-03-2017, 12:55
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail