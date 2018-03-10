Мать, сын и призрак: в США опубликовали уникальное фото

Представители американского интернет-радио «Полночь в пустыне», посвященного сверхъестественным явлениям, опубликовали снимок одной из своих слушательниц, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Esoreiter.
Женщина, живущая в городе Сан-Диего штата Калифорния, утверждает, что она и ее сын совершенно случайно сфотографировались с гостьей из иного мира. Это произошло несколько дней назад в музее истории «Whaley House», куда наша героиня отправилась вместе со своим отпрыском.
На представленном ниже кадре можно лицезреть американку и ее сына. Они стоят возле окна, за которым возвышается зловещий силуэт. Он подозрительно похож на женщину с темными длинными волосами, парящую в воздухе. Ни рук, ни ног, у нее не видно – только светлое одеяние и закрывающие лицо волосы.
Интересно, что примерно такие привидения повсеместно встречаются в японских фильмах ужасов. Может, кто-то просто решил подшутить над путешественниками и повесил на окно белое платье с париком? Или же это в самом деле чей-то фантом, нечаянно попавший в объектив камеры?
Примечательно, что ни мать с сыном, ни фотограф не заметили тогда ничего необычного. И если женщина с подростком были обращены к окну спинами, то фотографировавший их человек уж точно должен был что-нибудь увидеть. Лишь вернувшись домой, туристы с удивлением и испугом заметили этот силуэт на одном из полученных в музее изображений. Произошедшее все-таки попахивает чистой мистикой, не правда ли?
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А уж эта семья и вовсе не имеет ни малейших сомнений в том, что повстречалась с чем-то паранормальным. Вот почему мать и сын тут же поделились загадочным снимком с интернет-радио «Полночь в пустыне», а через него - с многочисленными пользователями Интернет, кого интересует эта тема.
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