| | В Китае построили самый длинный стеклянный мост
Наука

В Китае построили самый длинный стеклянный мост

В Китае построили самый длинный стеклянный мост
Мост соединил две горы в ландшафтном парке.

Этот по-настоящему жуткий аттракцион обошелся КНР в 1,6 миллиона американских долларов. Мост построен в ландшафтном парке Батайшань провинции Сычуан, он соединил две горные вершины, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Esoreiter.

Самый длинный стеклянный мост для туристов имеет протяженность 488 метров, а для особо храбрых здесь имеется стеклянная дорожка вдоль горы Тайханьшань, покрытие которой начинает «трескаться» под ногами смельчаков.

Читайте также: В Африке найден череп гигантского неопознанного существа

И хотя это просто искусственно созданный эффект, как показывает практика, испытать такое и остаться при этом хладнокровным удается далеко не каждому туристу.

...

Еще по теме

Китайцы открыли самый высокий стеклянный мост в стране

Китайцы открыли самый высокий стеклянный мост в стране

12-03-2018, 23:45
Читать
В Китае построят невидимый мост

В Китае построят невидимый мост

19-12-2016, 17:05
Читать
В Китае открылся самый длинный стеклянный мост в мире

В Китае открылся самый длинный стеклянный мост в мире

20-08-2016, 21:11
Читать
В Китае 20 августа откроют самый длинный в мире стеклянный мост

В Китае 20 августа откроют самый длинный в мире стеклянный мост

17-08-2016, 11:49
Читать
В Китае появился самый длинный стеклянный мост в мире

В Китае появился самый длинный стеклянный мост в мире

27-06-2016, 17:04
Читать
В Китае построили стеклянный мост

В Китае построили стеклянный мост

30-09-2015, 00:57
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail