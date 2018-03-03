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Обновлённую LADA Granta вновь сфотографировали в Тольятти

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Шпионские фото

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В распоряжение популярного отечественного издания RCI News оказались новые шпионские фотографии обновлённого седана LADA Granta. Замаскированный прототип вазовской новинки был замечен на улицах Тольятти.
Обновлённую LADA Granta вновь сфотографировали в Тольятти

Обновлённый седан LADA Granta
RCI News
Напомним, ранее в интернете появлялись шпионские фото обновлённой LADA Granta. Судя по снимкам, автомобиль получит пересмотренную переднюю часть, выполненную в X-стиле. Кроме этого, у машины появится новый передний и задний бампер, а также модифицированная светотехника.

Предполагается, что обновлённый седан LADA Granta в настоящее время проходит дорожные испытания. Отметим, что обновлённый автомобиль был сфотографирован рядом с актуальной версией модели, что позволяет визуально оценить грядущие изменений.
Обновлённую LADA Granta вновь сфотографировали в Тольятти

Обновлённый седан LADA Granta
Фото: RCI News


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Как предполагают отечественные СМИ, в процессе обновления седан LADA Granta также получит пересмотренный дизайн интерьера. Как сообщалось ранее, обновлённый бестселлер компании «АвтоВАЗ» дебютирует в текущем году: машину покажут в рамках Международного Московского автосалона 2018 года.

Скорее всего, обновлённая LADA Granta не получит никаких изменений в техническом оснащения. Сейчас машину можно купить с 1,6-литровым мотором, который доступен в трёх версиях мощности: 87, 98 и 106 лошадиных сил. Трансмиссия – «механика», «автомат» или «робот».
Обновлённую LADA Granta вновь сфотографировали в Тольятти

Обновлённый седан LADA Granta
Фото: RCI News
Как изменится цена седана LADA Granta после обновления, неизвестно. Актуальную версию модели можно купить по минимальной цене от 399 900 рублей.
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