Обновлённую LADA Granta вновь сфотографировали в Тольятти

LadaLada GrantaВ РоссииАвтоВАЗШпионские фотоВ распоряжение популярного отечественного издания RCI News оказались новые шпионские фотографии обновлённого седана LADA Granta. Замаскированный прототип вазовской новинки был замечен на улицах Тольятти.Обновлённый седан LADA GrantaRCI NewsНапомним, ранее в интернете появлялись шпионские фото обновлённой LADA Granta. Судя по снимкам, автомобиль получит пересмотренную переднюю часть, выполненную в X-стиле. Кроме этого, у машины появится новый передний и задний бампер, а также модифицированная светотехника.Предполагается, что обновлённый седан LADA Granta в настоящее время проходит дорожные испытания. Отметим, что обновлённый автомобиль был сфотографирован рядом с актуальной версией модели, что позволяет визуально оценить грядущие изменений.Обновлённый седан LADA GrantaФото: RCI NewsКак предполагают отечественные СМИ, в процессе обновления седан LADA Granta также получит пересмотренный дизайн интерьера. Как сообщалось ранее, обновлённый бестселлер компании «АвтоВАЗ» дебютирует в текущем году: машину покажут в рамках Международного Московского автосалона 2018 года.Скорее всего, обновлённая LADA Granta не получит никаких изменений в техническом оснащения. Сейчас машину можно купить с 1,6-литровым мотором, который доступен в трёх версиях мощности: 87, 98 и 106 лошадиных сил. Трансмиссия – «механика», «автомат» или «робот».Обновлённый седан LADA GrantaФото: RCI NewsКак изменится цена седана LADA Granta после обновления, неизвестно. Актуальную версию модели можно купить по минимальной цене от 399 900 рублей.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook