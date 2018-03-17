Новый глобальный кроссовер Volkswagen: первые изображения

VolkswagenVolkswagen Volks-SUVVolkswagen TharuКонцептыБуквально несколько дней назад стало известно, что немецкая компаниявыпустит совершенно новый «народный внедорожник», который также будет производиться в России. Независимые дизайнеры мгновенно отреагировали на это сообщение, и уже готовы показать миру, как будет выглядеть автомобиль популярного сегмента SUV.Новый глобальный кроссовер VolkswagenKleber Silva/BehanceОфициальной информации о новом глобальном внедорожнике не много. Известно, что первой страной, где начнут производить новинку, станет Китай. Мало того, как сообщают наши зарубежные коллеги, «народный внедорожник» Volkswagen Volks-SUV – это первая глобальная модель концерна VW, которая будет разработана в Китае.Изображения нового глобального кроссовера Volkswagen в сеть выложил независимый дизайнер Клебер Сильва. Как отмечает автор картинок, при создании виртуального автомобиля он использовал официальный дизайнерский скетч новинки, который был опубликован немецким брендом.Новый глобальный кроссовер VolkswagenФото: Kleber Silva/BehanceНапомним, что серийное производство нового «народного внедорожника», известного под названием Volkswagen Volks-SUV, должно стартовать летом 2018 года в Китае. Предполагается, что машину построят на платформе MQB.Из неофициальных источников известно, что новинка выйдет на рынок под названием Volkswagen Tharu. Мало того ходят слухи, что автомобиль может оказаться перелицованной версией модели Skoda Karoq.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook