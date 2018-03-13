Официально: в России озвучены цены кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross

Российское представительство японской компании Mitsubishi огласило цены и комплектации нового купеобразного кроссовера Eclipse Cross. Заинтересованные отечественные клиенты смогут приобрести автомобиль по цене от 1 399 000 до 2 159 990 рублейMitsubishiMitsubishi Eclipse CrossВ РоссииЦеныКроссовер Mitsubishi Eclipse CrossMitsubishiВ России озвучены комплектации и цены нового компактного внедорожника Mitsubishi Eclipse Cross. Приобрести автомобиль можно с одним мотором, с передним и полным приводом, по минимальной цене от 1 399 000 рублейРоссийское представительство японской компанииогласило цены и комплектации нового купеобразного кроссовера Eclipse Cross. Заинтересованные отечественные клиенты смогут приобрести автомобиль по цене от 1 399 000 до 2 159 990 рублей. Первые машины появятся в салонах дилеров в апреле текущего года.Как и предполагалось, в России новый компактный кросс Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен с единственным мотором. Речь идёт о 1,5-литровом агрегате с наддувом, который способен генерировать 150 лошадиных сил. В Европе этот же двигатель выдаёт 163 силы. Крутящий момент – 250 Нм.Помимо всего прочего, как подчёркивают представители российского офиса японского бренда, двигатель нового компактного внедорожника Mitsubishi Eclipse Cross адаптирован под топливо АИ-92. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая «механика» или вариатор.Комплектации и рублёвые цены кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross:Invite 2WD, МТ (1.5T, 150 л.с.) – от 1 399 000 рублей;Intense 2WD, CVT (1.5T, 150 л.с.) – от 1 629 990 рублей;Instyle 2WD, CVT (1.5T, 150 л.с.) – от 1 819 990 рублей;Instyle 4WD, CVT (1.5T, 150 л.с.) – от 1 959 990 рублей;Ultimate 4WD, CVT (1.5T, 150 л.с.) – от 2 159 990 рублей.Кроссовер Mitsubishi Eclipse CrossФото: MitsubishiВ самом доступном исполнении японская новинка получает такие опции, как система помощи при подъёме, фронтальные подушки безопасности (для водителя и переднего пассажира), электрический привод и подогрев наружных зеркал заднего вида, датчики дождя и света, аудиосистема.Более богатые и дорогие версии кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross могут «похвастаться» наличием таких «фишек», как электропривод складывания боковых зеркал, электронный стояночный тормоз, мультимедиа-система с сенсорным монитором, камера заднего вида, камеры кругового обзора, боковые подушки и шторки безопасности, светодиодная головная оптика.В самой дорогой версии Ultimate новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получает систему предотвращения фронтального столкновения, систему предупреждения о выходе из занимаемой полосы, проекционный дисплей, аудиосистему Fosgate, панорамную крышу с люком, адаптивный круиз контроль.Кроссовер Mitsubishi Eclipse CrossФото: MitsubishiВ качестве напоминания, скажем, мировая премьера кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross состоялась ещё в 2016 году. Габариты: длина – 4 405 мм, ширина – 1 805 мм, высота – 1 685 мм. Расстояние между осями – 2 670 мм. Клиренс (высота дорожного просвета) – 180 мм. В некоторых странах автомобиль доступен с 2,0-литровым 150-сильным дизельным мотором.В линейке японского бренда новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross располагается между моделями Mitsubishi ASX и Mitsubishi Outlander. Оба этих автомобиля также представлены в России. Цена Mitsubishi ASX – от 1 099 000 до 1 479 990 рублей. В свою очередь, Mitsubishi Outlander можно купить за 1 529 000 – 2 319 990 рублей. Отметим, что модель Mitsubishi Eclipse Cross будет поставляться в РФ с японского завода бренда.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook