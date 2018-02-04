| | Peugeot 3008 и Opel Grandland X будут собирать в Намибии
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Peugeot 3008 и Opel Grandland X будут собирать в Намибии

Peugeot
Peugeot 3008
Opel
Opel Grandland X

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Автомобильный концерн PSA подписал инвестиционное соглашение с правительством Намибии по сборке автомобилей марок Opel и Peugeot. Подписанный договор является частью плана автогигант, известный под названием «Push to Pass».
Peugeot 3008 и Opel Grandland X будут собирать в Намибии

Завод концерна PSA в Намибии
PSA
Согласно заявлению концерна PSA, на мощностях совместного предприятия в Намибии будут производиться модели Peugeot 3008 и Opel Grandland X. Напомним, что оба кроссовера построены на одной платформе.

Как рассказали представители PSA, первые «внедорожники» Peugeot 3008 и Opel Grandland X сойдут с конвейера завода в Намибии во второй половине 2018 года. Помимо локализации производства автомобилей, новое совместное предприятие позволит создать новые рабочие места.
Peugeot 3008 и Opel Grandland X будут собирать в Намибии

Peugeot 3008
Фото: Peugeot


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Выступая перед журналистами, руководство альянса PSA отмечает:

«Эти инвестиции в Намибии являются частью долгосрочной стратегии PSA по увеличению продаж в Африке и на Ближнем Востоке с использованием миллиона автомобилей в 2025 году. Этот новый потенциал будет служить региональным рынкам с продуктами в соответствии с ожиданиями клиентов Opel и Peugeot».
Peugeot 3008 и Opel Grandland X будут собирать в Намибии

Opel Grandland X
Фото: Opel
Не исключено, что в дальнейшем на мощностях совместного предприятия будут собирать и другие модели концерна PSA.
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