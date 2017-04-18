| | Для приморцев квест ужасов обернулся реальным кошмаром
События

Для приморцев квест ужасов обернулся реальным кошмаром

Жители Владивостока, поддавшись на рекламу и посетившие квест ужасов, испытали, в конечном итоге, настоящий кошмар. Посетители аттракциона испытали на собственной шкуре силу ударов электрошокеров и натуральные укусы до крови аниматоров, изображавших вампиров и прочую нечисть.
Для приморцев квест ужасов обернулся реальным кошмаром

Организаторы квеста под названием "Бабодук" обещали посетителям незабываемые и захватывающие переживания в заброшенном здании, поиски артефактов будут чередоваться с ужасными событиями, которые изменят взгляд на существующую реальность. Как пишут в социальных сетях «жертвы рекламы», они пошли на квест небольшой компанией, заплатив при этом четыре тысячи рублей.
Для приморцев квест ужасов обернулся реальным кошмаром

Действительно, реальность осталась в прошлом. Любознательных посетителей били током. Иногда из темноты выскакивала некая личность и впивалась зубами в тела людей. Позднее, в социальной сети были продемонстрированы кровоподтеки от зубов и ожоги от электричества. Возмущение посетителей оставило равнодушным организаторов аттракциона. Они даже не ответили, проходил ли гражданин с острыми зубами тесты на ВИЧ-инфекцию...

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