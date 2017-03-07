| | Врачи в Томске без полостной операции извлекли ложку из желудка
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Врачи в Томске без полостной операции извлекли ложку из желудка

В Томске врачи провели уникальную операцию без применения медицинских инструментов. Без полостного разреза медики извлекли из желудка девушки ложку.
Врачи в Томске без полостной операции извлекли ложку из желудка


 Специалисты эндоскопического отделения, при помощи гастроскопа и специальной петли извлекли из желудка пациентки ложку. «Операция» прошла успешно. Пациентка чувствует себя удовлетворительно. Каким способом предмет кухонной утвари попал в желудок пострадавшей, остается секретом. Специалисты Сибирского государственного медицинского университета теперь анализируют ситуацию и видят возможность повторения операции при необходимости.
К слову, ранее мы сообщали, что врачи рассказали, как смартфоны убивают мозг человека и провоцируют ряд опасных болезней...

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