В Ростове мужчина умер и лежал на тротуаре несколько часов

Как рассказал один из очевидцев произошедшего Руслан Ермишин, труп мужчины лежал на перекрестке улиц Вавилова и Особенная два часа. Мужчина умер прямо на входе в «Авангард-3», однако прохожие упорно игнорировали тело на тротуаре.
Погибший мужчина был прилично одет и скорее всего, у него были проблемы с сердцем. Ермишин рассказал, что весной чаще всего бывают приступы обострения сердечных болезней. Когда молодой человек увидел мужчину, он сразу же понял что ему ничем не помочь и вызвал врачей, чтобы забрали тело. Однако полиция приехала быстрее медиков.
В министерстве здравоохранения рассказали, что когда трупы лежат на улице по несколько часов, это уже не редкость. Но на регистрацию смерти должны приезжать судебные медицинские эксперты, а не сотрудники полиции...