В Ростове мужчина умер и лежал на тротуаре несколько часов

Тело погибшего мужчины ростовчане обнаружили и сообщили в скорую лишь спустя несколько часов. Все это время погибший лежал на тротуаре.Как рассказал один из очевидцев произошедшего Руслан Ермишин, труп мужчины лежал на перекрестке улиц Вавилова и Особенная два часа. Мужчина умер прямо на входе в «Авангард-3», однако прохожие упорно игнорировали тело на тротуаре.Погибший мужчина был прилично одет и скорее всего, у него были проблемы с сердцем. Ермишин рассказал, что весной чаще всего бывают приступы обострения сердечных болезней. Когда молодой человек увидел мужчину, он сразу же понял что ему ничем не помочь и вызвал врачей, чтобы забрали тело. Однако полиция приехала быстрее медиков.В министерстве здравоохранения рассказали, что когда трупы лежат на улице по несколько часов, это уже не редкость. Но на регистрацию смерти должны приезжать судебные медицинские эксперты, а не сотрудники полиции...