Школьницу придавило бетонной плитой забора в Барнауле

В Барнауле часть бетонного ограждения стала почти смертельной для девочки. Ребенок пострадал от падения конструкции. Очевидцы вызвали медиков на место происшествия, возле Барнаульской школы №31. Девочке оказали необходимую помощь в реанимационном отделении. На данный момент, известно о получении нескольких тяжелых травм.
Информацию об инциденте подтвердили в СК РФ. Девочкой занимаются профессиональные специалисты. Угрозы ее жизни нет. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы Барнаула...