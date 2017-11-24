| | Школьницу придавило бетонной плитой забора в Барнауле
События

Школьницу придавило бетонной плитой забора в Барнауле

Сегодня, 19 марта, в 16:20 возле 31 школы г. Барнаул ребенка придавило бетонной плитой от упавшего забора. Очевидцы видели, как скорая увезла пострадавшую девочку больницу. Ребенок с тяжелыми травмами находится в отделении реанимации.
Школьницу придавило бетонной плитой забора в Барнауле

Школьницу придавило бетонной плитой забора в Барнауле


 В Барнауле часть бетонного ограждения стала почти смертельной для девочки. Ребенок пострадал от падения конструкции. Очевидцы вызвали медиков на место происшествия, возле Барнаульской школы №31. Девочке оказали необходимую помощь в реанимационном отделении. На данный момент, известно о получении нескольких тяжелых травм.
Информацию об инциденте подтвердили в СК РФ. Девочкой занимаются профессиональные специалисты. Угрозы ее жизни нет. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы Барнаула...

Еще по теме

Челябинца насмерть придавило бетонной плитой

Челябинца насмерть придавило бетонной плитой

24-11-2017, 06:25
Читать
В Орске маленького ребенка придавило бетонной плитой

В Орске маленького ребенка придавило бетонной плитой

21-04-2017, 13:10
Читать
На Черниговщине мужчину насмерть завалило бетонной плитой

На Черниговщине мужчину насмерть завалило бетонной плитой

30-11-2016, 10:35
Читать
В Костромской области 15-летнего подростка придавило бетонной плитой

В Костромской области 15-летнего подростка придавило бетонной плитой

15-06-2016, 18:17
Читать
В Петербурге сварщика раздавило бетонной плитой на стройке на Парнасе

В Петербурге сварщика раздавило бетонной плитой на стройке на Парнасе

5-04-2016, 03:40
Читать
Запорожская область: 2-летнего малыша насмерть придавило газовой плитой

Запорожская область: 2-летнего малыша насмерть придавило газовой плитой

24-11-2015, 01:29
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail