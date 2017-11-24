Школьницу придавило бетонной плитой забора в Барнауле

Сегодня, 19 марта, в 16:20 возле 31 школы г. Барнаул ребенка придавило бетонной плитой от упавшего забора. Очевидцы видели, как скорая увезла пострадавшую девочку больницу. Ребенок с тяжелыми травмами находится в отделении реанимации.В Барнауле часть бетонного ограждения стала почти смертельной для девочки. Ребенок пострадал от падения конструкции. Очевидцы вызвали медиков на место происшествия, возле Барнаульской школы №31. Девочке оказали необходимую помощь в реанимационном отделении. На данный момент, известно о получении нескольких тяжелых травм.Информацию об инциденте подтвердили в СК РФ. Девочкой занимаются профессиональные специалисты. Угрозы ее жизни нет. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы Барнаула...