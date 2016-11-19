Чиновников из Владивостока возмутила авария под окнами мэрии

Чиновников из Владивостока не на шутку взбесила авария под их окнами. Сообщается, что два автобуса столкнулись под окнами мэрии и образовали серьезный затор.По предварительным сведениям, один рейсовый автобус пошел на обгон, однако, водитель не рассчитал скорость движения и столкнулся с другим автобусом. В мэрии города отметили, что необходимо как можно скорее разобраться в данном инциденте и наказать виновника.В управлении города заметили, что ежедневно ведутся разговоры о безопасности граждан, и в частности о безопасности пассажиров общественного транспорта. Поэтому они считают, что водитель допустивший такое серьезное столкновение, должен быть незамедлительно уволен...[/media]