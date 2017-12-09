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Шоу-Биз и культура

В Харьков съехались юные пианисты

XIII Международный конкурс юных пианистов Владимира Крайнева проходит 19-27 марта в Харьковской средней специализированной музыкальной школе-интернате.
Перед официальным открытием конкурса прошла пресс-конференция с участием членов жюри. Они напомнили, что конкурс Владимира Крайнева проходит каждые два года. Долгое время шла борьба с Москвой за авторские права на его проведение. В итоге конкурс стал украинским и в дальнейшем будет проходить именно в Харькове.
В этом году в конкурсе примут участие 56 юных талантов младшей и старшей возрастных групп из более чем 10 стран - Украины, Франции, США, Канады, Австрии, Литвы, Грузии, Австралии, Казахстана, Румынии и пр. Победителей будет выбирать жюри, в состав которого вошли выдающиеся музыканты из Великобритании, Чехии, Литвы и Украины.
– Конкурс отличается очень доброжелательной атмосферой при том, что здесь много участников. Также я вижу развитие самого конкурса, наблюдаю хороший прогресс, который все заметнее из года в год, – отметил председатель жюри Юстас Дварионас.
Директор Международного конкурса юных пианистов Владимира Крайнева Валерий Алтухов сообщил, что в этом году юные пианисты будут впервые играть на новом концертном рояле Steinway, который называют «королем» музыкальных инструментов. Рояль школе подарили в прошлом году.
– На нашем конкурсе инструментов такого уровня еще не было. Это совершенно другое звучание. Уверен, что участники конкурса оценят новый инструмент. В этом году к нам приехали очень талантливые дети, которые будут играть очень сложные произведения. Я счастлив, что нам удалось достойно подготовить конкурс. Нас поддерживают очень многие меценаты и просто харьковчане, что дает возможность проводить его на хорошем уровне, – сообщил Валерий Алтухов.
По его словам, в этом году конкурс впервые будет транслироваться онлайн на видеосервисе YouTube.
Справка
Первый конкурс юных пианистов Владимира Крайнева состоялся в Харькове в марте 1992 года. Вдохновителем конкурса и первым председателем жюри стал народный артист СССР и Украины, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Ганноверской высшей школы театра и музыки, лауреат международных конкурсов, выдающийся пианист Владимир Крайнев (1944-2011). Конкурс проводится раз в два года на базе Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната. При жизни Владимира Крайнева состоялось 10 конкурсов...

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