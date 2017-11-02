Последние детали перед релизом Far Cry 5

В современном мире даже одиночное приключение могут испортить микротранзакциями, поэтому многие геймеры предпочитают заранее узнавать о дополнительных способах денежного вымогательства в тех или иных играх. В интервью GameSpot Ubisoft рассказала, какие платежи таятся в Far Cry 5.
Судя по всему, ничего криминального в шутере не планируется. Микротранзакции будут, но геймплейные преимущества таким образом купить нельзя. Как пишет GameSpot, донат в Far Cry 5 схож с системой из Assassin’s Creed: Origins. Египетский экшен предлагал приобретать за реальные деньги комплекты, которые ускоряют прокачку и содержат некоторое количество игровых ресурсов, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на stopgame.ru.
При этом исполнительный продюсер Дэн Хэй (Dan Hay) уверяет, что Far Cry 5 сама по себе весьма щедра на ресурсы, за стеной микротранзакций ничего не закрыто. Мол, вы можете просто шататься по игровому миру и получать много наград за исследование.
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Кроме того, одиночная кампания Far Cry 5 полностью доступна без подключения к Сети. Но, разумеется, для полных ощущений онлайн всё-таки рекомендуется: шутер предлагает кооператив, элементы соревновательного мультиплеера и редактор карт с уровнями от сообщества. И это не считая отбитых дополнений из сезонного абонемента, которые тоже придётся загружать через Интернет!...