Коллапс наступает? Как \"Блок Порошенко\" и \"Народный фронт\" снова не смогли договориться/В Верховной Раде еще надеются договориться

понедельник, 19 марта 2018, 15:07Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: Александр Гончаров / АпострофРабота правоохранительной системы будет парализована, если до 15 марта не внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, заявляли в Национальной полиции Украины, требуя от парламента немедленно исправить ситуацию. Однако, несмотря на предупреждения о грядущем коллапсе, народные депутаты не смогли вовремя договориться о новых изменениях к уголовно-процессуальному законодательству. Почему так произошло и из-за чего возник новый конфликт "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", узнавал "Апостроф".Еще за две недели до вступления в силу скандальных изменений в УПК на заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов пришел глава Нацполиции Сергей Князев. Целью визита было объяснить депутатам, какие риски для деятельности его ведомства создает так называемая "поправка Лозового", о которой ранее уже писал "Апостроф" (ст. 219 УПК в редакции, предложенной нардепом от Радикальной партии Олега Ляшко Андреем Лозовым)."Поправка Лозового", принятая еще осенью 2017 года, устанавливает конкретные сроки досудебного расследования; привязку следственных подразделений полиции только к тому суду, который находится по месту расположения Главного управления Нацполиции в отдельной области (ранее следователи могли обращаться в ближайший к их отделению суд); лишает следователей права самостоятельно назначать экспертизы (теперь это можно делать только по разрешению следственного судьи); позволяет обжаловать сообщение о подозрении.Почему депутаты поддержали закон, который вредит правоохранительной системе, ярко описал нардеп от "Народного фронта" и соратник министра внутренних дел Антон Геращенко: "Все совершают ошибки, в том числе нардепы".Чтобы все-таки исправить ситуацию, ряд депутатов еще 5 февраля зарегистрировали законопроект №7547, который предусматривает отмену проблемных изменений в УПК. Его даже рассмотрели на комитете и рекомендовали принять за основу, но до голосования в зале дело так и не дошло. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности во время заседания 13 марта попросил спикера Андрея Парубия отложить рассмотрение законопроекта на неопределенный срок "для проведения политических консультаций".Предпосылкой к этому стало обращение председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова на согласительном совете 12 марта. По его словам, в БПП были готовы поддержать законопроект №7547, но на своих условиях."В части, которая поможет в раскрытии убийств, вооруженных нападений, мы обязательно поддержим. Но мы не можем поддерживать любые положения, которые увеличат давление на бизнес. Поэтому мы поддерживаем принятие этого законопроекта, но при условии, что из него будут удалены те статьи, которые против честного украинского бизнеса", - объяснил Герасимов, имея в виду, что новые нормы должны соответствовать закону, называемому в народе "Маски-шоу стоп".Фото: flickr.com/photos/nab_ukrНардеп от БПП Ирина Луценко в комментарии "Апострофу" добавила, что "поправка Лозового" полезна для бизнеса, поэтому фракция отменять ее не хочет, но готова искать компромисс. "Все, что будет касаться раскрытия преступлений по ускоренной процедуре, которая была ранее в отношении уголовных преступлений, убийств, мы будем поддерживать. Будем рассматривать конструктивные предложения силовых органов и искать консенсус", - отметила она.Кроме того, в БПП обратили внимание, что изменения в УПК вступили в силу 16 марта, и до этой даты вносить правки депутаты не имели права. "До 15 числа нельзя отменить то, чего нет, кто бы и что ни делал", - заявил "Апострофу" нардеп от БПП и первый заместитель главы профильного комитета Николай Паламарчук.На самом же деле, как узнал "Апостроф" из своих источников, новых правок опасались представители бизнеса в парламенте. Их интересы учли и призвали авторов переписать проект закона таким образом, чтобы силовики не смогли им навредить.На заседание профильного комитета 14 марта убеждать нардепов исправить ошибки пришел уже генеральный прокурор Юрий Луценко."Я сейчас обращаюсь от имени всей правоохранительной системы, кто за последнее время заявлял о кризисной ситуации, сложившейся в результате изменений в кодексы, которые в результате поправки одного из народных депутатов поставили всю правоохранительную систему на грань коллапса", - выступил глава ГПУ."Чтобы найти голоса за этот законопроект, ряд депутатов предлагает, чтобы мы оставили особую процедуру для защиты прав предпринимателей", - отметил один из авторов законопроекта №7547 Антон Геращенко.Так, авторы предложили, чтобы преступления, которые относятся к группе экономических, служебных и против правосудия, шли по особой процедуре (ст. 234 УПК). Другими словами, если правоохранительные органы хотят доказать виновность предпринимателя, они должны обращаться за разрешением на экспертизу по экономическим и служебным преступлениям в суд, не имея возможности назначать ее самостоятельно. "Таким образом мы повышаем защиту предпринимателей и ограничиваем возможности правоохранительных органов", - прокомментировал нардеп. Остальные экспертизы, согласно предложению, следователь сможет назначать сам.Фото: flickr.com/photos/nab_ukrТакже авторы предложили добавить уточнение касательно обысков, а именно обязать следствие точно указывать, что именно хотят найти. Любые разрешения на обыск следователи могут получить только у следственных судей, но перед этим они обязаны в письменном виде аргументировать такую необходимость."Это защищает права предпринимателей и повышает судебную защиту бизнеса. С другой стороны, эти правки повышают ответственность судей. В данном случае каждый судья, когда к нему будут обращаться правоохранительные органы по экономическим преступлениям, будет нести большую ответственность за свои действия", - объяснил Геращенко.Вниманием не обделили и ст. 219 УПК "Сроки досудебного расследования". Здесь нардепы решили пойти на компромисс: ограничения по досудебному расследованию будут касаться только служебных преступлений и хозяйственно-экономических.Также в новой редакции оставили возможность обжалования сообщения о подозрении, но только для преступлений экономического и служебного характера. И специально для силовиков внесли правку о возможности подавать ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства в ближайший к отделению суд.На комитете новая редакция законопроекта получила одобрение от Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и даже от Радикальной партии. На такой ноте единогласно поддержали законопроект и члены комитета.После этого рабочей группе комитета поручили внести технико-юридические правки. Учитывая опыт прошлых голосований, были ожидания, что в зале депутаты могут получить совершенно иной документ.Так и произошло: за ночь законопроект был немного подправлен. В зачитанном в зале документе предлагалось исключить из ч.1 ст. 242 УПК второй абзац, где говорилось о назначении экспертизы во время расследования экономических и служебных преступлений только по поручению суда. Но самостоятельно изучить изменения никто не смог, потому что депутатам так и не раздали текст, о чем они рассказали "Апострофу". Антон Геращенко, которому выпала роль представлять законопроект, утверждал, что это не так, мол, просто депутаты не читали.Читайте также: На фоне Савченко с гранатами: как люди Порошенко с партнерами устроили новый "договорняк"На заседании 15 марта спикер Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование проект закона, но он не набирал необходимого количества голосов. Ни призывы нардепа Геращенко, ни мольбы генпрокурора Луценко не повлияли на парламентариев. В итоге правки провалили, и законопроект был отклонен. С 16 марта в действие вступил обновленный УПК.Фото: Андрей Нестеренко"Будет ж*па всем", - эмоционально прокомментировал это нардеп и один из авторов правок Мустафа Найем."Апостроф" попытался узнать, почему депутаты провалили голосование. "Народный фронт" обвинил "Блок Петра Порошенко" в том, что его нардепы не хотели поддержать законопроект в редакции, которую зачитал Геращенко; а БПП обвинил НФ в том, что те представили правки, о которых не говорилось за день до этого на комитете. Но что именно не понравилось БПП, источники не смогли объяснить, ссылаясь на то, что сам текст они не видели. В пропрезидентской фракции уверены, что "фронтовики" хотели их кинуть и протянуть правки, которые бы упростили жизнь силовикам. "Никакого коллапса не будет", - при этом заверил "Апостроф" представитель БПП.Тем временем "Народный фронт" также обвинил в срыве голосования фракцию "Самопомич". "Они полностью хотят отменить "поправку Лозового", - сказал собеседник "Апострофа". Но даже соратники главы МВД Арсена Авакова в "Народном фронте" понимают, что это невозможно по одной простой причине – "поправка Лозового" на самом деле писалась в БПП, что "Апострофу" подтвердили и в президентской фракции.Несмотря на обоюдные обвинения, в коалиции подтвердили, что с 19 марта будут регистрировать новый законопроект. Только в БПП "Апострофу" обещают голосование за него уже в четверг, 22 марта, а в НФ – через месяц. Но в том, что правки все-таки будут, уверены все. Даже "радикалы". "Мы частично поддерживаем законопроект Геращенко. Мы доработаем его, если есть вопросы, и вместе примем эти законы", - заявил Олег Ляшко...