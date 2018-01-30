NASA показало впечатляющий снимок бури на Юпитере

Автоматическая межпланетная станция Juno зафиксировала на северном полушарии Юпитера бурю, которая имеет необычный розовый окрас. Национальное аэрокосмическое агентство США поделилось необыкновенным снимком газового гиганта.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на rbc.ua.
Соответствующее фото опубликовано на сайте NASA. Изображение "розовой" бури на Юпитере было сделано во время 11-го ближнего полета космического корабля Juno рядом с газовым гигантом – в 12 тысячах километров от облаков планеты.
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Juno вышел на орбиту Юпитера в июле 2016 года. Предполагалось, что миссия этой автоматической межпланетной станции продлится до февраля 2018 года...