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Политика

Порошенко отправился с визитом в Катар

Порошенко отправился с визитом в Катар

Украинский президент встретится с высшим руководством страны и примет участие в открытии международной агропромышленной выставки.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Государство Катар.
Как сообщает президентская пресс-служба, программой пребывания предусмотрены переговоры Порошенко с высшим политическим руководством Катара — эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.
Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.
Предполагается также участие президента Украины в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.
Также запланировано подписание ряда двусторонних документов.

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