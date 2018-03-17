Порошенко отправился с визитом в Катар

Украинский президент встретится с высшим руководством страны и примет участие в открытии международной агропромышленной выставки.Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Государство Катар.Как сообщает президентская пресс-служба, программой пребывания предусмотрены переговоры Порошенко с высшим политическим руководством Катара — эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.Предполагается также участие президента Украины в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.Также запланировано подписание ряда двусторонних документов.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...