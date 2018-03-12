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Социум

Киевлян просят сдать макулатуру

Киевлян просят сдать макулатуру
Макулатура спасает деревья.

В Киеве, 21 марта, состоится акция «Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники», передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.

«Акция призвана улучшить экологическую ситуацию в многомиллионном городе, а также создать благоприятные условия для развития волонтерства и самореализации молодежи, стремления к развитию общественного экологического движения», - говорится в сообщении Днепровской РГА.

Отмечается, что проведение мероприятия состоится в рамках социально-экологической акции по уборке зеленых зон, заповедных зон и благоустройства территории с элементами сортировки вторсырья.

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К проведению акции «Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники» могут присоединиться организации, учреждения, компании и рядовые граждане...

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Социум

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