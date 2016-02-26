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Украинская дочка российского ВТБ прекращает свою банковскую деятельность

Акционеры АО "БМ Банк", украинской дочки ВТБ, приняли решение о прекращении банковской деятельности кредитной организации с сохранением юридического лица. Об этом говорится в заявлении на сайте банка.


"19 марта на общем собрании акционеров АО "БМ Банк" принято решение о прекращении банковской деятельности АО "БМ БАНК" с сохранением юридического лица, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) АО "БМ БАНК" полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка.
В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.
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