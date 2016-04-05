Полиция изъяла телефон с перепиской Волошина, где он говорил о самоубийстве

Покончивший с собой и. о. председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам причины своего поступка, но есть переписка с телефона, где он заявлял о намерении совершить самоубийство.Об этом Украинской правде сообщили в полиции Николаевской области.«Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин (своего поступка, - ред.) не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию», - сказал собеседник издания.Собеседник уточнил, что Волошин покончил с собой около 13:30, а умер около 15:00.Отсутствие предсмертной записки подтвердили и в пресс-службе полиции.«Записки не было», - сказала пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная.Она также подтвердила, что на момент прибытия «скорой» Волошин был жив и мог говорить, но деталей этих разговоров не рассказала.«Идет следствие. Следствие рассматривает все возможные версии. И, возможно, установит дополнительные квалификации, если они будут», - сказала Бережная.Она добавила, что полиция исследует переписку Волошина с работником аэропорта, где он говорит о намерениях покончить с жизнью.«Это человек, который работал в аэропорту», - сказала представитель полиции.На вопрос, может ли рассматриваться версия запугивания или склонения к самоубийству, Бережная сказала: «Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят. В переписке пока не установлено прямых угроз. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные дополнительные версии».Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей по делу.Представитель полиции уточнила, что будут допрошены как родные, так и знакомые Волошина, сотрудники аэропорта и местной администрации и другие лица, которые общались или имели какие-либо отношения с погибшим.«Следствие со вчерашнего дня продолжается. Допросит всех, кто имел отношения с Волошиным и кто мог знать причину его подавленного состояния», - сказала Бережная.Сообщить другие детали она не смогла...