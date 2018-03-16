По результатам обысков "Новой почты" нарушений не найдено

В пятницу, 16 марта, правоохранители провели обыски в офисах компании "Новая почта" в пяти городах Украины.Об этом заявил акционер компании Вячеслав Климов, передает РБК-Украина."В пятницу, около 17:00, более 30 сотрудников правоохранительных органов начали проводить обыски в офисе компании "Новая почта" (в Киеве - ред.). На трех этажах были заблокированы наши сотрудники. Следственные действия проводились согласно постановлению Печерского районного суда города Киева. Это единственный документ, который сейчас есть у компании.В постановлении говорится о том, что в группе наших компаний есть уклонение от уплаты налогов с использованием фиктивных предприятий и фиктивных документов", - сообщил он.По его словам, обыски были также проведены в Полтаве, Днепре, Львове, Харькове и Одессе."Одновременно проходили обыски еще в 42 кассах, 6 отделениях "Новой почты" в пяти городах Украины", - добавил акционер компании.По его словам, компания готовится обжаловать законность обысков и изъятия финансовых средств из касс отделений компании...