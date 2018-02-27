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Рейтинг автомобильных марок с самым лучшим обслуживанием

Рейтинг автомобильных марок с самым лучшим обслуживанием
Компанией с самым лучшим дилерским обслуживанием среди премиальных марок стала фирма Infiniti, а среди массовых – Buick.

Американское агентство J.D. Power составило ежегодный рейтинг автомобильных марок с самым лучшим дилерским обслуживанием. Наивысший балл среди премиальных компаний получила Infiniti, а среди массовых — Buick.

Рейтинг основан на опросе более чем 74 тыс. американских владельцев автомобилей в возрасте от одного до трех лет. Водителей попросили оценить дилерские центры по качеству и скорости обслуживания, удобству месторасположения, а также по ряду других параметров. На основе этих данных сервисам компаний была выставлена оценка по 1000-балльной шкале, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.

Компания Infiniti получила 876 баллов, что на 48 пунктов выше среднего значения среди всех марок и на 14 выше среднего показателя среди премиальных брендов. Что касается массовых производителей с лучшим обслуживанием, то их список возглавила марка Buick, получившая 850 баллов. При этом среднее значение в этом рейтинге составило 820 баллов.

Специалисты J.D. Power выяснили, что автомобилисты все чаще прибегают к электронной записи на обслуживание через интернет. При этом наибольшей популярностью такой способ пользуется у представителей так называемого «Поколения Y» — людей, родившихся после 1981 г. и более всего вовлеченных в цифровые технологии.

Плюс ко всему, исследование показало, что лояльность владельцев премиальных машин повышается в тех случаях, когда сервис использует дополнительные услуги. К примеру, клиенты высоко ценят возможность отдать автомобиль представителю дилерского центра, чтобы самим не приезжать на сервис.

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Наконец, выяснилось, что молодых клиентов чаще всего привлекают различные промо-акции, устраиваемые дилерами. При этом по-прежнему самым главным фактором при выборе сервиса являются хорошие отзывы и рекомендации знакомых.

Рейтинг автомобильных марок с самым лучшим обслуживанием

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