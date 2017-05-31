| | Мэр Парижа пообещала к 2020 году сделать бесплатным общественный транспорт
Социум

Мэр Парижа пообещала к 2020 году сделать бесплатным общественный транспорт

Мэр Парижа пообещала к 2020 году сделать бесплатным общественный транспорт
В интервью газете Echo Идальго рассказала, что «к лету 2018 года» она намерена изучить и обсудить экономическую модель бесплатного общественного транспорта на территории всей агломерации. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято к 2020 году, на который намечены очередные муниципальные выборы.«Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место», — заявила Идальго.Издание уточняет, что во вторник в столичной мэрии состоится голосование по предложению ввести бесплатный проездной билет для 220 тысяч пожилых парижан...

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