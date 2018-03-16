Мужчина, которого по ошибке признали мертвым, не смог доказать в суде, что он живой

Как сообщает Agerpres, житель румынского уезда Васлуй Константин Релиу уехал в 1992 году на заработки в Турцию и потерял связь с родственниками. В 2013 году его супруга обратилась в суд с просьбой признать мужа мертвым, поскольку она не получала от него никаких вестей. Через три год ее иск удовлетворили.В 2018 году власти Турции обнаружили, что документы Константина Релиу, по которым он находился в стране, просрочены, и выслали его в Румынию. При въезде в страну мужчина узнал, что числится умершим. Он обратился в суд и проиграл его, так как не смог аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти. Теперь юридически Релиу признан мертвым, пишет rep.ru.— По документам я мертв, хотя и жив. У меня нет ни одного источника дохода, а так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране, — заявил Релиу после заседания суда.Чтобы восстановить справедливость, мужчине придется обратиться с повторным иском...