Спасатели забрались на крышу саркофага в Чернобыле, чтобы спасти собаку

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КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Как бездомная собака оказалась на крыше саркофага в Чернобыле, на почти 100-метровой высоте, неизвестно. Но не это больше всего занимало волонтеров, которые заботятся о бродячих животных, поселившихся в зоне близ зараженной радиацией АЭС. Им предстояло спасти заблудившегося пса.Добровольцам пришлось развернуть целую спасательную операцию с применением специального снаряжения, что используют альпинисты. Об этом рассказал польский волонтер Лукаш Завадски, который в феврале 2018 года разместил в социальных сетях фото со спасенной собакой и видеоролик о бездомных животных в зоне отчуждения вокруг старой станции.#pomaganiejestfajne ?#helpdog#ua#czarnobyl#elektrownia#arka#help#dog#loveanimals#polishboy#alpinism#alpinista#polishteam#polishalpinist#alpin#alpingroup#work#goodjob#lovemyjob#adrenaline#extreme#extremejob#pracanalinach#pracenawysokosci#ropeaccess#alpinizmprzemyslowy#petzl#irataПубликация от Lukasz Zawadzki (@lukasz_zaw_baranek_pl) 23 Фев 2018 в 10:25 PSTВо время загрузки произошла ошибка.Трое рабочих, которые обладают специальными навыками, поднялись на крышу саркофага «Укрытие-2», на высоту 92 метров, и спустили собаку на землю.«Укрытие-2» — это сложное сооружение, своего рода панцирь. Он накрывает «протекающий» первый саркофаг, что был возведен над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС при ликвидации последствий аварии. «Укрытие-2» считается крупнейшим в мире подвижным сооружением.Во время загрузки произошла ошибка...