| | Военкомат опубликовал в газете фамилии уклонистов Речицкого района
Социум

Военкомат опубликовал в газете фамилии уклонистов Речицкого района

Военкомат опубликовал в газете фамилии уклонистов Речицкого района
Как пояснил газете «Дняпровец» начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Речицкого и Лоевского районов Владимир Осипов, эти ребята не прибывают по вызову или повестке в военный комиссариат на мероприятия призыва.— Несмотря на всю проводимую информационно-пропагандистскую работу, проведение разъяснительных бесед, неоднократные предупреждения, отдельные призывники и знать не хотят о своих обязанностях перед государством, они знают только свои права. Никакие убеждения о необходимости военной службы до них не доходят, мотивируют тем, что им необходимо зарабатывать, — сказал он.По его словам, сами родители убеждают призывников в том, что служить не нужно, а работникам военного комиссариата заявляют, чтобы отстали от сына и дали ему возможность работать и смотреть семью. Также они скрывают местонахождение своих детей.Осипов привел пример: при общении по телефону с матерью одного призывника она заявила, что ей уже надоели звонки по поводу ее сына...

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