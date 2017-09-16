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Социум

Таможня Литвы расследует жалобу белоруски о жестком досмотре

Таможня Литвы расследует жалобу белоруски о жестком досмотре
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Таможня Литвы начала расследование для выяснения обстоятельств проверки гражданки Беларуси Вероники Кошар в аэропорту и клинике Вильнюса, сообщили в ведомстве.Проверку начали сразу после публикации жалобы Кошар в социальных сетях.«Таможня Литвы подтвердила факт о проведенном осмотре гражданки Беларуси, подозреваемую в контрабанде наркотических средств. После появления жалоб насчет данной проверки в социальных сетях, таможня Литвы начала расследование», — пояснили в таможенном департаменте Литвы.В пятницу, 16 марта, Кошар была задержана в Вильнюсе по подозрению в транспортировке наркотиков. После тщательного досмотра в аэропорту ее отправили в клинику. Следов контрабанды так и не обнаружили. Инцидент вызвал резонанс, женщина обратилась в МИД с заявлением о нарушении своих прав.Белорусский МИД рекомендует обращаться в посольство Беларуси, если вы почувствовали, что ваши права нарушают. Отправляясь за рубеж, лучше иметь при себе контакты консульства или посольства Беларуси в стране следования. На сайтах дипмиссий обычно указаны мобильные телефоны консулов, которые обязаны прийти на помощь в любое время...

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