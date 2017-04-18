Освобожденные из плена: какие шедевры могут потерять музеи после реституции

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До сих пор французские власти активно сопротивлялись реституции, ссылаясь на то, что возвращение ценностей, вывезенных из бывших колоний, приведет к разорению государственного музейного фонда. Речь идет прежде всего о коллекции Музея на набережной Бранли, где хранится около 70 тысяч предметов африканского искусства. Однако президент Макрон придерживается иного мнения.«Я из поколения французов, для которых преступления европейской колонизации неоспоримы», — заявил он на встрече со студентами в Университете Уагадугу, столице Буркина-Фасо. Свою позицию он подтвердил в твиттере: «Африканское наследие не может быть узником европейских музеев».Традиционно музейщики воспринимают любые разговоры о возвращении ценностей в штыки. Но Эммануэля Макрона неожиданно поддержал президент Музея на набережной Бранли Стефан Мартен. «Это реальная проблема, культурное наследие исчезло с континента. С этим нужно что-то делать», — считает он.Как именно делать, пока неясно: есть варианты временного возврата (под гарантии сохранности от государства) или изготовление копий. Понятно, что копии вряд ли устроят африканские страны. Один только Бенин требует вернуть несколько тысяч предметов искусства, вывезенных в Париж в качестве трофеев после второй франко-дагомейской войны 1892–1894 годов. В основном это предметы культа: статуи богов, ритуальные маски, двери, троны и скипетры.Французский пример может стать прецедентом для всех европейских музеев, где хранятся бесценные произведения искусства, в свое время незаконно вывезенные из других стран. В первую очередь это коснется коллекции древнегреческого искусства Британского музея в Лондоне.Долгие годы греческое правительство безуспешно борется за возвращение на родину «Мраморов Элгина». Это уникальная коллекция скульптур и фризов афинского Акрополя. В период наполеоновских войн, получив разрешение турецких властей, ее привез в Соединенное Королевство британский посол в Константинополе лорд Элгин. Десять лет он хранил собрание как свою частную собственность, а в 1816 году продал его Британскому музею.Уже тогда законность вывоза этих предметов из Греции вызывала сомнения, в том числе у самих британцев. Тем не менее с тех пор правительство не только не вернуло Афинам коллекцию, но и ни разу не дало разрешения на ее вывоз за пределы страны. Исключение сделали только для выставки по случаю 250-летия Эрмитажа — тогда в Санкт-Петербурге экспонировалась статуя бога Илисоса из коллекции Элгина.Официальный Лондон неизменно отклоняет требования Греции вернуть национальные сокровища. Международные организации также бездействуют — вопрос о спорной коллекции стоит на повестке ЮНЕСКО уже десять лет. Чтобы поставить эту проблему перед европейским парламентом, грекам необходимо собрать миллион и одну подпись под петицией Всемирной ассоциации по воссоединению скульптур Парфенона на сайте www.bringthemback.org. Пока есть лишь половина, но правительство Греции не теряет надежду на справедливое рассмотрение дела.Конечно, больше всего претензий в связи с возвращением художественных ценностей предъявляется в Германии и Италии, где фашистские власти массово изымали произведения искусства у еврейских коллекционеров. Хотя в этих странах предусмотрена денежная компенсация наследникам, а в некоторых случаях возможно и возвращение музейных шедевров семьям законных владельцев, судьба многих экспонатов под вопросом.Споры о праве на владение предметами искусства, полученными в результате войн, ведутся и в России. Яркий пример — трофейная коллекция под названием «Золото Шлимана». Немецкий археолог Генрих Шлиман обнаружил этот клад во время раскопок Трои в 1873 году. До Второй мировой войны бесценные предметы из золота, серебра, бронзы и камня, датированные 2400–2300 годами до нашей эры, хранились в Берлине.В 1945 году клад в режиме строгой секретности был вывезен в Советский Союз. О том, что сокровища Трои находятся в Москве, официально объявили только в 1993-м. Через три года их впервые выставили в ГМИИ им. Пушкина. Часть коллекции также хранится в Эрмитаже. Оба музея выступают категорически против возврата «Золота Шлимана» Германии.Однако есть и другие примеры. В 1955 году СССР в качестве жеста доброй воли вернул отреставрированную коллекцию Дрезденской галереи, которую фактически спасли специалисты Пушкинского музея. Правда, немецкая сторона периодически напоминает Москве, что не все предметы собрания вернулись на родину.Так, в России остается коллекция Франса Кенигса. После прихода к власти нацистов немецкий банкир был вынужден продать за бесценок свое богатейшее собрание рисунков старых мастеров, которое осело в Дрезденской галерее. Оттуда его вывезли советские войска.Коллекцию разделили между Москвой и Киевом, где она тайно хранилась до 1990-х. В 2004 году украинская сторона передала наследникам Кенигса свою часть собрания. Остальные 307 листов до сих пор находятся в собрании Пушкинского музея...